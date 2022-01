Lik Živine izbrisan iz zadnjega dela nadaljevanj Seksa v mestu

Chris Noth, ki je v vlogi Carriejinega izbranca navduševal v seriji Seks v mestu, pojavil pa se je tudi v nadaljevanjih z naslovom And Just Like That ... , se na malih ekranih v vlogi Živine ne bo več pojavil. Izsek, v katerem bi ga v zadnji epizodi lahko znova videli, so ustvarjalci po obtožbah o spolnih napadih izbrisali.

Čeprav je bila usoda lika Živine zapečatena že v prvem delu novih nadaljevanj Seksa v mestu, bi se moral Chris Noth v vlogi Carriejine največje ljubezni v obliki spominov vrniti tudi v zadnji epizodi serije And Just tLike That ...

icon-expand Chris Noth FOTO: Profimedia

Ustvarjalci priljubljene serije so se odločili, da bodo del, v katerem se Noth znova pojavi, iz zadnjega dela nadaljevanke enostavno izbrisali. Sarah Jessica Parker je dotično sceno z igralskim kolegom posnela v Parizu, na koncu serije pa bi ta gledalce vrnila v preteklost, ko je bila njuna ljubezen najbolj goreča. Informacija o tej potezi producentov je po medijih zaokrožila tri tedne po tem, ko so se pojavile prve obtožbe na Nothov račun. Spolnih napadov so ga obtožile kar štiri ženske, vsaka od njih je javno povedala svojo zgodbo, igralec pa je vse navedbe odločno zanikal.

icon-expand 'Pariškega' prizora, posnetega v New Yorku, gledalci v zadnjem delu ne bodo videli. FOTO: Profimedia

Kljub temu, da zvezniku krivda še ni bila dokazana, se že sooča s krutimi posledicami. Sodelovanje z njim je pred kratkim odpovedala agencija, ki ga zastopa, izgubil pa je tudi vlogo v televizijski seriji The Equalizer.

V zaključni epizodi nadaljevanke And Just Like That se Carrie na poti v Parz na mostu Pont des Arts v fantaziji zagleda Živino. Oboževalci se lahko ob tem spomnijo na trenutek, ki nosi sentimentalno vrednost. Ravno na tej lokaciji ji je namreč v šesti sezoni izvirne serije izbranec jasno izpovedal ljubezen ter ji dejal, da je ravno ona tista prava.

icon-expand Noth in Parkerjeva v znanem prizoru iz 6. sezone Seksa v mestu. FOTO: Profimedia