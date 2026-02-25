Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Lily Collins bo upodobila ikonično Audrey Hepburn

London, 25. 02. 2026 10.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Lily Collins bo upodobila Audrey Hepburn.

Lily Collins, ki zadnja leta navdušuje v seriji Emily v Parizu, je na družbenem omrežju sporočila, da bo v novem filmu upodobila ikonično Audrey Hepburn. Zgodba bo prikazovala snemanje romantične komedije Zajtrk pri Tiffanyju iz leta 1961.

Lily Collins bo v novem filmu stopila v čevlje Audrey Hepburn, ki bo prikazoval snemanje romantične komedije Zajtrk pri Tiffanyju, sicer najbolj znanega filma ikonične igralke. 36-letna zvezdnica serije Emily v Parizu je novico potrdila na družbenem omrežju, kjer je zapisala, da je počaščena in navdušena nad to priložnostjo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Scenarij za film piše Alena Smith, nastal pa bo po knjižni predlogi Sama Wassona, ki opisuje snemanje in produkcijo znamenitega filma, med drugimi pa vključuje tudi pričevanja scenarista Trumana Capoteja, Hepburnove, kostumografinje Edith Head in režiserja Blakea Edwardsa.

Lily Collins bo upodobila Audrey Hepburn.
Lily Collins bo upodobila Audrey Hepburn.
FOTO: Profimedia

V filmu je ob Hepburnovi nastopil George Peppard. Zgodba sledi likoma Holly Golightly in Paulu Varjaku, ki se reven preseli v New York in se nastani v isti zgradbi, kjer živi Holly. Ob glavnima igralcema so zaigrali še Mickey Rooney, Patricia Neal, Buddy Ebsen in Martin Balsam, film pa je leta 1962 osvojil dva oskarja. Za najboljšo igralko je bila nominirana tudi Hepburn, a na koncu ni bila nagrajena.

lily collins audrey hepburn film zajtrk pri tiffanyju igralka

Napetost narašča: Bo ena od tekmovalk zapustila vilo?

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
zadovoljna
Portal
To so hit kavbojke letošnjega leta
Dnevni horoskop: Ovni bodo občutljivi, biki se držijo rutine
Dnevni horoskop: Ovni bodo občutljivi, biki se držijo rutine
Trpel je skoraj dve desetletji, nato pa pritiska ni več zdržal
Trpel je skoraj dve desetletji, nato pa pritiska ni več zdržal
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
vizita
Portal
Zakaj se pojavijo prebavne težave po obroku
Ženska 23-kilogramski tumor na jajčniku zamenjala za simptome PCOS
Ženska 23-kilogramski tumor na jajčniku zamenjala za simptome PCOS
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
Zakaj menstruacija nenadoma postane boleča, če prej ni bila
Zakaj menstruacija nenadoma postane boleča, če prej ni bila
cekin
Portal
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
Mobing na delovnem mestu: skriti stroški, ki jih plačujejo zaposleni in podjetja
Mobing na delovnem mestu: skriti stroški, ki jih plačujejo zaposleni in podjetja
Tabela: Toliko več bodo plačani poslanci v novem mandatu
Tabela: Toliko več bodo plačani poslanci v novem mandatu
moskisvet
Portal
Tako je ikonični smučarski skakalec videti danes
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
dominvrt
Portal
Uprava za veterinarstvo opozarja: pojavila se je bolezen Aujeszkega
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
okusno
Portal
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Okusno kosilo v manj kot pol ure
Okusno kosilo v manj kot pol ure
Ideje za zajtrk: 5 enostavnih jajčnih receptov
Ideje za zajtrk: 5 enostavnih jajčnih receptov
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
voyo
Portal
Starec in pištola
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543