Lily Collins bo upodobila ikonično Audrey Hepburn

Lily Collins bo v novem filmu stopila v čevlje Audrey Hepburn, ki bo prikazoval snemanje romantične komedije Zajtrk pri Tiffanyju, sicer najbolj znanega filma ikonične igralke. 36-letna zvezdnica serije Emily v Parizu je novico potrdila na družbenem omrežju, kjer je zapisala, da je počaščena in navdušena nad to priložnostjo.

Scenarij za film piše Alena Smith, nastal pa bo po knjižni predlogi Sama Wassona, ki opisuje snemanje in produkcijo znamenitega filma, med drugimi pa vključuje tudi pričevanja scenarista Trumana Capoteja, Hepburnove, kostumografinje Edith Head in režiserja Blakea Edwardsa.

Lily Collins bo upodobila Audrey Hepburn. FOTO: Profimedia