Lily Collins bo upodobila ikonično Audrey Hepburn

Lily Collins bo v novem filmu stopila v čevlje Audrey Hepburn, ki bo prikazoval snemanje romantične komedije Zajtrk pri Tiffanyju, sicer najbolj znanega filma ikonične igralke. 36-letna zvezdnica serije Emily v Parizu je novico potrdila na družbenem omrežju, kjer je zapisala, da je počaščena in navdušena nad to priložnostjo.
Scenarij za film piše Alena Smith, nastal pa bo po knjižni predlogi Sama Wassona, ki opisuje snemanje in produkcijo znamenitega filma, med drugimi pa vključuje tudi pričevanja scenarista Trumana Capoteja, Hepburnove, kostumografinje Edith Head in režiserja Blakea Edwardsa.
V filmu je ob Hepburnovi nastopil George Peppard. Zgodba sledi likoma Holly Golightly in Paulu Varjaku, ki se reven preseli v New York in se nastani v isti zgradbi, kjer živi Holly. Ob glavnima igralcema so zaigrali še Mickey Rooney, Patricia Neal, Buddy Ebsen in Martin Balsam, film pa je leta 1962 osvojil dva oskarja. Za najboljšo igralko je bila nominirana tudi Hepburn, a na koncu ni bila nagrajena.
