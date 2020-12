Lily James bo Pamela Anderson iz 90. let: zgodba o domačem posnetku s Tommyjem

Igralka Lily Jamesbo postala Pamela Anderson, njen Tommy Lee pa Sebastian Stan. Igralca bosta upodobila njuno ljubezensko zgodbo iz 90. let, ki velja za eno bolj norih s sveta zvezdnikov. "Lily in Sebastian bosta za novo serijo postala Pamela in Tommy. Uradnega naslova serije še nimamo. Divji par je kar nekaj let dominiral v tabloidih in polnil rumene strani, tudi s škandalom zaradi posnetka. V seriji bo nastopil tudi Seth Rogen, ta bo igral moškega, ki je posnetek ukradel," poroča Deadline.

Igralca bosta morala v najnovejši drami upodobiti tudi slavni domači posnetek, na katerem imata Pamela in Tommy spolne odnose. Koliko bodo v filmu dejansko pokazali in koliko skrili, še ni znano, piše Mirror.