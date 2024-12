Kaj je skrivnost pomlajenega videza Lindsay Lohan?

Da je zvezdnica Lindsay Lohan v središču medijske pozornosti, ni novost - v preteklosti je šlo to sicer pogosto na račun neprijetnih govoric, dogodkov in škandaloznega početja mlajše Lindsay, tokrat pa je ravno nasprotno. 38-letnica je namreč javnost osupnila s svojim videzom - tako dobro naj ne bi bila videti že leta, zato se oboževalci sprašujejo, kaj je skrivnost.

Plastični kirurgi so na družbenih omrežjih ugibali o kozmetičnem dvigu obraza in številnih injekcijah, ki bi ji lahko pomagale do takšnega videza v rekordno kratkem času. Nedavno je zdravnik Jonny Betteridge dejal, da bi lahko zvezdnica za takšen izgled porabila tudi več kot 300.000 evrov in naštel, kaj vse so možnosti popravkov, ki bi jim bila lahko podvržena: dvig ličnic, operacija senc, nosu, dvig obrvi. Njen oče Michael Lohan pa je po poročanju tujih medijev vztrajal, da njegova hči "nikoli ni bila podvržena plastičnim operacijam in da je njen videz popolnoma naraven", zdaj pa je s svojo objavo na Instagramu Lindsay sama namignila, kaj bi lahko bilo v ozadju.