Lindsay Lohan: Želim početi stvari, ki jih bo moj sin občudoval.

"Želim početi stvari, ki jih bo moj sin občudoval in hkrati tudi takšne, ki bodo navdihovale mene," je povedala iskreno 37-letna Lindsay, misleč na filme, ki se jih bo lotila v prihodnje. Igralka je izpostavila, da se je zanjo v zadnjih sedmih mesecih spremenilo ogromno stvari. "To je proces učenja, drugače se lotim stvari. Ugotavljam, kaj želim početi in predvsem, kako želim kaj narediti," je dodala.

Lohan, ki se je lansko leto aprila poročila z Baderjem Shammsom, je kot največji plus navedla, da je njen sin trenutno še tako majhen, da ga lahko brez težav vzame povsod s seboj – tudi na snemanja filmov: "Za zdaj je še majhen in gre lahko povsod z mano. S časom bo to večji problem, saj bo večji in bo to težje izvesti," je povedala Lindsy, ki je Luaija pripeljala celo s seboj na Irsko med snemanjem svojega novega filma Irish Wish.