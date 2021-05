Lisa Kudrow je želela zaigrati v vlogi Rachel Green

"Zanimivo je to, da ko sem prvič prebrala scenarij za serijo in sem bila na avdiciji za Phoebe, sem opazila lik Rachel. Takrat sem si dejala 'ta je pa kot princesa iz Long Islanda', to bi lahko bilo zelo smešno. S tem se lahko bolj identificiram, a oni so mi rekli, da bom odigrala vlogo Phoebe,"je avdicijo opisala Lisa.

Kudrow je pred kratkim izpolnila nek kviz, ki je določal, kateremu liku iz serije je oseba najbolj podobna. "Menila sem, da me bo rezultat pripeljal do Phoebe. Najljubša barva? Rumena. In pa vprašanje s kom bi bila najraje na zmenku? S Spuži Kvadratnikom. Potem pa je rezultat pokazal Rachel," je povedala igralka.