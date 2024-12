Lisa Kudrow se s soigralci iz serije Prijatelji sprva ni razumela

"Samo smejiš še cel dan, ker so to tako smešni ljudje. In smejali smo se tudi v resničnem svetu, smejali med snemanjem različnih prizorov. Včasih je bilo celo tako smešno, da so nam tekle solze," se je spominjala 61-letna igralka. Zato je bilo kljub temu da se na začetku snemanja serije niso najbolj ujeli, vredno garati in se truditi, saj so danes to ljudje, ki so velik del njenega življenja, je zaključila Lisa.