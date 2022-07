Liza Marijina o novem liku iz Ja, Chef!: Kuhinja bo dobila še kakšno stopinjo več

Na prizorišču snemanja serije je povedala, da je vzdušje vedno zabavno in da se igralci med seboj zelo lepo razumejo. In glavni igralec Jurij Zrnec? "Vedno je zabaven, res ne vem, od kod jemlje vso to energijo. Ne vem, kako mu uspeva," pove Liza in ob tem doda še, da se je po prvi epizodi nad Chefom navdušila: "Serija je super, ker so dialogi kratki, zadeva se potem podpre še z grafikami, glasbo, z nekimi spomini iz preteklosti, sanjami. Se mi zdi, da se skos nekaj dogaja."