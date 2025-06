Ljubezen in diamanti: turška serija, ki spominja na Gospod in gospa Smith

Onur je uspešen obveščevalec, ki hoče razkrinkati Civana Korala, lastnika draguljarskega podjetja, ki se ukvarja z nezakonitimi posli. Da bi pridobil dokaze, Onur začne romantično razmerje s Civanovo sestro Hilal in tako naleti na njeno prijateljico Ece. Onur in Ece poskušata prezreti čustva, a ljubezen in diamanti ju popeljejo na drugačno pot.