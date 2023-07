Ljubezen na prvi pogled: kandidati bodo spoznali svoja 'zlata dekleta'

Prva srečanja se v hrvaškem šovu Ljubezen na vasi nadaljujejo. Anita in produkcija so kandidatom izbrali tako imenovana zlata dekleta. Dekleta, za katera menijo, da bi kandidatu bila najbolj všeč. In fantje bodo šli s svojimi izbrankami na zmenek na slepo. Kako se bo obneslo? Nekateri se bodo zaljubili na prvi pogled.

Danes lahko gledalci pričakujejo novo razburjenje v hrvaškem šovu Ljubezen na vasi. Končno je namreč napočil trenutek, da šesterica kmetov na zmenku na slepo spozna svoje 'zlato dekle'. Nekateri kandidati so že dokazali, da so brez dlake na jeziku, zato kočljivih vprašanj in smešnih odgovorov ne bo manjkalo. En kmet pa bo priznal, da se je noro zaljubil že v prvi sekundi, ko je videl svojo kandidatko. Kako se je odzvala ona nanj, kdo je bil najbolj ljubosumen in kdo nima več nobenih možnosti, da bi osvojil kmečko srce in odpotoval na kmetijo svojega kandidata, izveste že nocoj na POP TV ob 21:10.