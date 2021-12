Ljubezenski trikotnik v Baru: Najboljša prijatelja Ivan in Sanja v boju za Sofijo

Sofija Una Manić , 31- letna diplomirana ekonomistka in nekdanja misica, se je v resničnostnem šovu že prvo noč zapletla s sotekmovalcem Ivanom Neškovićem , ki je od nje mlajši šest let. Zelo hitro sta si postala všeč, prvo noč pa sta spala drug ob drugem, že dvakrat pa se je zgodilo, da se je pod odejo dogajalo nekaj več kot le nedolžno objemanje.

A tu Sofijine zgodbe še ni konec. Tu je še Sanja Jakšić , sicer Ivanova najboljša prijateljica, s katero prijateljujeta že nekaj let. Ker sta oba navdušena nad postavnimi dekleti, sta se oba zagrela za Sofijo. Sicer ima Ivan malce več možnosti pri nekdanji manekenki, ker sama pravi, da je ženske ne privlačijo. A Sanja se ne da in nenehno skače okoli 31-letnice, ji svetuje, jo med jokom miri, a jo hkrati sooča z realnostjo, saj ji je v nekem trenutku povedala, da se prehitro napije ter da je pijana velikokrat zelo nesramna.

Med eno od zabav, ki so jo Barovci organizirali, je Sofija pregloboko pogledala v kozarec in se začela prepirati z Ivanom, ki naj bi bil (po njenem mnenju) bolestno ljubosumen. Okajena Sofija ga je zmerjala, da je kmet, da je primitiven, hkrati pa ga je obtoževala, da je ni branil pred Luko, ki jo je soočil z dejstvom, da nenehno zavaja tako Ivana kot Sanjo. "Zgini, kmetavzar iz Valjeva. Ne zdravi svojih kompleksov na meni, mene poznajo vsi v Srbiji," se je Sofija drla na Ivana, ko je ta želel zgladiti spore z njo.

A Sofija ostaja Sofija in uživa v pozornosti obeh sotekmovalcev. Hkrati pa se zdi, da se preveč obremenjuje z mnenjem ostalih, saj je sotekmovalki Zorani povedala, da jo skrbi, kdo je v resnici Ivan. "Neki gostje so mi rekli, da sem predobra zanj, me spraševali, zakaj sem z njim," je Sofija povedala Zorani. Nekaj podobnega pa ji je povedala tudi Kristina, njena sotekmovalka, ki ji je rekla: "Ti si pametno dekle, postavna si, lepa, zakaj se zapletaš z njim?" Mnenja okolice več kot očitno na Sofijo zelo vplivajo, saj zdaj srbski mediji pišejo, da naj bi se odločila, da Ivana pusti. "To je zame preveč naporno. Utruja me. Jaz z mojimi življenjskimi izkušnjami tega ne potrebujem," je Sofija pred dnevi povedala v izjavi.