Ljubezenski zaplet: Luko obiskala ljubosumna punca, Maji prekipelo

Dogajanje v Baru je bilo na silvestrsko noč napeto. Med Majo Kovačević in Lukom Pavlovićem se je že od začetka nekaj pletlo, kljub temu da v oddajo nihče od njiju ni vstopil samski. Nevarnost je začutila tudi Lukova punca, ki je prišla v Bar in ga s tem soočila. Ta ji je zatrdil, da mu je za Majo vseeno in jo prosil naj mu odpusti.