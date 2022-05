Ljubljana z novim kino kompleksom privabila znane Slovence

Ljubljana Rudnik je poleg Kranja, Kopra, Novega mesta, Maribora, Celja in Murske Sobote sedma lokacija v Sloveniji, kjer se nahaja popolnoma nov kino kompleks, ki ponuja izvrstno filmsko doživetje. S kar sedmimi dvoranami in 1357 sedeži bo zagotavljal izkušnjo vrhunske kakovosti. Poleg standardnih sedežev bodo za kraljevsko izkušnjo in udobje v vseh dvoranah poskrbeli izjemno prostorni sedeži VIP, oblazinjeni s sintetičnim usnjem v črni barvi, in klubsko mizico, pritrjeno na naslonjalo za roke. V kar štirih dvoranah bodo še višji nivo užitka ponudili sedeži VIP DELUXE z dodatnim prilagajanjem naklona sedeža. Na svoj račun bodo prišli tudi vsi zaljubljenci, saj se bodo na vinsko rdečih sedežih brez vmesnega naslonjala med filmom lahko prepustili objemom.

“Cineplexx Ljubljana Rudnik predstavlja novega člana naše družine in navdušeni smo, da po več kot desetletju vsem ljubiteljem filmov iz Ljubljane in okolice lahko ponudimo kino, ki si ga prestolnica zasluži. Cineplexx Ljubljana Rudnik bo resnično ponudil presežke vseh razsežnosti, zato smo prepričani, da bo postal center zabave in preživljanja prostega časa z družino in prijatelji. Vabljeni, da se prepustite ogledu filmskih spektaklov na velikih platnih, z vrhunskim ozvočenjem in vsem poznano Cineplexx dišečo in hrustljavo pokovko,” je goste na svečani premieri pozdravil Lucas Langhammer, novoimenovani direktor podjetja Cineplexx v Sloveniji.

Enostaven nakup vstopnic prek spleta ali aplikacije

Dolge vrste pred blagajno so stvar preteklosti, saj si lahko po novem svojo vstopnico za najljubši film zagotovite prek spletne trgovine na strani ali mobilne aplikacije. In katere uspešnice vas bodo razvajale to pomlad in poletje? V odpiralnem tednu na velika platna prihajata kar dve filmski premieri. Težko pričakovan filmski hit Top Gun: Maverick in animirana dogodivščina Čebelica maja 3: Zlato jajce. Filmska pomlad in poletje prinašata velik nabor filmskih hitov, kot so akcijski spektakel Jurski svet: Prevlada, Disneyjeva animirana pustolovščina Kozmoblisk, grozljivka Črni telefon, težko pričakovano nadaljevanje Marvelove legende Thor: Ljubezen in grom, biografska glasbena drama Elvis in animirana komedija Minioni: Grujev vzpon. Enostaven pa je tudi dostop z avtomobilom, kjer bo v štirietažni parkirni hiši zagotovljeno brezplačno parkiranje. Do kina boste lahko prišli tudi z Ljubljanskim potniškim prometom (LPP), številka 27, 3 in 3B.