Ljubo se vrača: prihaja 11. sezona Ja, Chef!

Čakanja je konec! Slovenski kuharski carji se vračajo – in to že v četrtek, 4. septembra, ko na VOYO prihaja 11. sezona VOYO originala Ja, Chef! Šalabajzerji, nabrusite nože, pripravite pogrinjek in se pripravite na še eno porcijo smeha, zabave in (seveda) neizogibnih kuhinjskih katastrof. Kaj bo tokrat zakuhal najbolj šarf chef v Sloveniji?

V finalu prejšnje sezone sta Pika in Luka elegantno 'ugasnila štedilnik' pri chefu Bohincu in zakorakala v bolj mirno življenje. Ampak mir v tej kuhinji ne traja dolgo ... Nova sezona se začne kar s poroko! Medtem ko bo za Elo in Rudija to najlepši dan njunih življenj, bi ga chef Bohinc najraje preskočil. Ker roko na srce – kdo pa si želi cel dan v kuhinji peči piškote z bivšo taščo?

Seveda ne bo manjkalo niti novih ljubezenskih zapletov – Niko in Denis bosta pogumno (ali pa tudi ne) rinila v boj za isto dekle, zraven pa bomo praznovali, pekli, se smejali in tu in tam potočili kakšno solzico. Vse to in še več – vsak četrtek na VOYO!

Ja, Chef! ni le serija, je fenomen

"Serija Ja, Chef! že od samega začetka prižiga ogenj na slovenski sceni. Na VOYO ima že več kot 38 milijonov ogledov, in s tem potrjuje, da gre za enega največjih uspehov v zgodovini slovenske televizije," je povedala direktorica programa PRO PLUS Danica Knego. In res, VOYO originalna serija Ja, Chef! ni samo serija – je fenomen. Najbolj gledana humoristična uspešnica s preko 100 deli in z legendarnimi frazami, ki jih zna skoraj cela Slovenija ('Kajne, piškotki?'). Postala je klasika, ki jo gledamo vedno znova, kot tista jed, ki nikoli ne sme manjkati na jedilniku.

