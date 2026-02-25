Ljubosumje je vse močnejše: kdo se boji konkurence?

V vili je prišlo do spremembe. Ekip ni več in dekleta se imajo sedaj možnost sama odločiti, ali se zanimajo za Karla ali Petra. Prav to povzroča veliko pogledov izpod obrvi in neprijazne komentarje, rojevajo pa se tudi nove simpatije.
Priložnost za zmenek ena na ena dobita dve dekleti, ki doslej nista bili v ospredju, vendar sta še kako pripravljeni izkoristiti svoje minute. Petar mora načrtovati skrivnosten pobeg, Karlo pa poskuša prehiteti čas. Nesoglasja glede favoriziranja fantov so vse glasnejša. Dekleta, ki niso na zmenku, se zabavajo po svoje, a ko pride čas za koktajl zabavo, je ljubosumje vedno večje.
