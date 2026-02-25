Naslovnica
Film/TV

Ljubosumje je vse močnejše: kdo se boji konkurence?

Ljubljana, 25. 02. 2026 11.04 pred 29 minutami 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
Sanjski moški Hrvaške

Pravila so se spremenila in ekip ni več. Dekleta se lahko sama odločijo, komu se bodo pridružila, kar povzroča zavistne poglede, številne komentarje in nove simpatije. Na zmenke ena na ena odhajata dve dekleti, ki doslej nista bili v ospredju, vendar sta še kako pripravljeni izkoristiti svoje minute.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

V vili je prišlo do spremembe. Ekip ni več in dekleta se imajo sedaj možnost sama odločiti, ali se zanimajo za Karla ali Petra. Prav to povzroča veliko pogledov izpod obrvi in neprijazne komentarje, rojevajo pa se tudi nove simpatije.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Priložnost za zmenek ena na ena dobita dve dekleti, ki doslej nista bili v ospredju, vendar sta še kako pripravljeni izkoristiti svoje minute. Petar mora načrtovati skrivnosten pobeg, Karlo pa poskuša prehiteti čas. Nesoglasja glede favoriziranja fantov so vse glasnejša. Dekleta, ki niso na zmenku, se zabavajo po svoje, a ko pride čas za koktajl zabavo, je ljubosumje vedno večje.

Šov Sanjski moški Hrvaške lahko med tednom spremljate na VOYO in ob 17.15 na POP TV.

