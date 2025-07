Londonski filmski festival bo odprl tretji film v seriji Knives Out

S filmom Wake Up Dead Man režiser nadaljuje pripovedovanje zgodb in širi temelje, ki jih je postavil s prvima deloma filmske serije, naslovljenima Knives Out in Glass Onion. Tretji del sta producirala Johnson in izraelski filmski ustvarjalec Ram Bergman, oba iz produkcijske hiše T-Street Productions.

Filme so navdihnili romani Agathe Christie. Drugi film Glass Onion je sklenil londonski filmski festival leta 2022. Johnson se podpisuje tudi pod filme Vojna zvezd: Poslednji Jedi in Časovna zanka.

Londonski filmski festival bo potekal od 8. do 19. oktobra.