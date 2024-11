Losangeleška premiera filma Žlehtnoba v znamenju številnih zvezd

Ne zamudite dokumentarca Vse o filmu Žlehtnoba v soboto, 16. novembra , ob 9.30, na POP TV.

Zvezdnica Jennifer Lopez , glasbenica Normani in Disneyjeva zvezdnica Ashley Tisdale . To je le nekaj znanih imen, ki so se udeležili losangeleške premiere filma Žlehtnoba . Slavnostnega dogodka sta se udeležili tudi protagonistki Cynthia Erivo in Ariana Grande , družbo pa sta jima delali broadwayski legendi Idina Menzel in Kristin Chenoweth , igralki, ki sta zaigrali v prvotni produkciji muzikala.

Premiere se je udeležilo veliko znanih obrazov, številni od njih odeti v rožnate in zelene tone, s čimer so se poklonili glavnima likoma. Tam so bili tudi igralke Sarah Paulson, Sophia Bush in Sheryl Lee Ralph ter igralec Ken Jeong s soprogo. Pred fotografi so se sprehodili tudi številni spletni vplivneži.

Spomnimo, poleg Ariane Grande in Cynthie Erivo igralsko zasedbo sestavljajo še oskarjevka Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Jeff Goldblum, Marissa Bode in Bronwyn James. Prvi del filma bo v kinematografe prišel 21. novembra 2024, drugi del filma pa leto kasneje. "Svet ljubi in slavi ta muzikal že več kot 20 let," je dejala predsednica in izvršna direktorica studia Universal Donna Langley. "To je dokaz, da je naša prihodnost neomejena."