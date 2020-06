Lovec Zajčka Dolgouščka po novem brez puške

"Ne bo več pištol in strelnega orožja,"je povedal izvršni producent Peter Browngardtza časopis The New York Times: "A vseeno bo nekaj humorističnega, risanega nasilja – liki bodo lahko uporabljali TNT, petarde in podobno. Te stvari so nekako podedovane v zgodbo." Odločili so se tudi, da bodo prenehali uporabljati šalo, kjer se liki pretvarjajo, da bodo sami sebe ustrelili. Skozi leta si je kar nekaj likov v usta potisnilo puško ali pištolo, češ, da bodo ustrelili sami sebe. Bojijo se, da bi najmlajšim dajali ideje, kako se samopoškodovati. "Gremo skozi val boja proti nasilju. Vsi morajo biti in so lahko prijatelji, vsi se morajo dobro razumeti. Looney Tunes je v veliki meri od nekdaj pravo nasprotje tega. Vedno imamo dva lika, ki se ne razumeta, se lovita in si nagajata. Včasih so stvari precej nasilne."

Warner Bros., produkcijska hiša, ki je Looney Tunes tudi ustvarila, je izdala video, v katerem Fudd uporablja koso, da bi ujel Zajčka. Tudi ta izsek ponuja klasično 'igro' med Fuddom in Zajčkom, kjer jo zajec vedno dobro odnese, Fudd pa nasede lastni pasti.