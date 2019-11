Serija Lovec – ko italijanska mafija postane plen

Mafijske zgodbe so zelo hvaležen material za televizijske zaslone. Če je zgodba posneta po resničnih dogodkih, je še toliko bolj strašljiva, toda tudi toliko bolj privlačna. Serija Lovec je ena od takšnih zgodb.

Mafiji se obeta grd udarec tožilstva. FOTO: VOYO

Palermo leta 1993. Po več desetletjih prelite krvi in lovljenju malih mafijskih rib se vladni uslužbenci odločijo, da se bodo lotili mafijskih šefov. Ulice Palerma so namreč prepojene s krvjo zaradi obračunov med mafijskimi družinami, med žrtvami pa so tako uradni uslužbenci kot nedolžne civilne žrtve, ki so se znašle sredi obračunov. Sredi mafijske vihre se znajde mlad in izredno ambiciozen državni tožilec Saverio Barone, ki si želi priplezati čim višje. Svojih ambicij ne skriva, a kljub ambicioznosti ga predvsem žene lov za pravico. "V vas sem videl dvoje, močen čut za pravico in drznost, ker vas ni strah izgubiti vsega," so besede glavnega tožilca, ko Saveria povabi v svojo protimafijsko enoto. Kljub težkemu začetku mladi tožilec ne poklekne pred težavami in z edinstvenim načinom dela se v zgodovino zapiše kot Lovec.

Serija Lovec je neverjetna in do zdaj nepovedana zgodba tožilca, ki ga žene neverjetna intuicija, ki privede do spektakularnih aretacij, o katerih se piše na prvih straneh časopisov. Zgodba temelji na resnični osebi Alfonsu Sabelli, ki je v svoji karieri aretiral na stotine mafijskih imen, ki so bila povezana s Cosa Nostro. Med njimi so tudi zloglasna imena, kot so Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Pietro Aglieri, Nino Mangano, ter pripadnike družine Riina. Lovec je zgodba, ki ima vse odlike klasične mafijske drame. Rivalske družine se borijo za nadzor nad ulicami Sicilije, dokler ambiciozen mladi tožilec ne dokaže, da se je pripravljen zavzeti za številne nedolžne, ujete v krvave obračune. Toda zgodba ni fikcija, je resničen odraz krvave vojne, v katero je bila Sicilija vpeta v devetdesetih.

"Tipično žanrsko zgodbo mafije smo pomešali z družinsko dramo," razloži odgovorna urednica Rai Fiction Eleonora Andreatta, kajti mafijski kriminalki so dodali element družinske drame, ki je včasih še bolj strašljiva kot uperjena pištola. Tako so se zanimivo 'poigrali' z glavnim likom, ki v nasprotju s tradicionalnimi mafijskimi filmi ni črno-bel, ampak ima napake, za nekatere velike napake, kot so aroganca, ponos, velik ego ... Barone tako ni brezmadežni vitez, je le človek, ki se trudi, kljub svojim napakam: "Glavni junak je poln senc in svetlobe. Ima pomanjkljivosti, tako nikoli ne veš, ali ga poganja njegov občutek za pravičnost ali samo njegova velika ambicioznost."

Zgodba se ne vrti samo okoli tožilca, serija nam da vpogled tudi v glave, tako mafijskih šefov kot ljudi, ki so vpleteni v njihov krvavi svet – tukaj so njihove žene, ljubice, otroci, prijatelji, zaposleni ... Ti so se hote ali nehote ujeli v mrežo nasilnega preživetja. Serija v 12 delih pokaže tudi 'zakulisje' mafije – tako ljubeče kot tudi brutalno okolje in dogodke, ki so glavne akterje privedli do tega, kar so danes. Tu pa ne gre spregledati fotografij, vse od obale do podeželja ter mesta. Lovec ustvarja zanimiv kontrast med barvito in bujno pokrajino Sicilije s temnimi in mračnimi trenutki nasilja.