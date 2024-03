Lovre o Tini: Če bi me poročili z njo, bi ušel prvi dan, Tiago pa še trpi

Nazadnje smo spremljali dramo med Tiagom in Tino , saj so strokovnjaki predlagali, da si zakonci šova Brak na prvu , ki ga lahko spremljate tudi na VOYO , izmenjajo telefone. Po pestrem dnevu, ko sta se Tina in Tiago sporekla prav zaradi te naloge, je sledil nov začetek.

"Moral bi reči 'ne', ampak nisem popoln, učim se sproti, skozi vsako izkušnjo posebej. Mislil sem, da je to naloga in da to morava storiti," je iskreno povedal Tiago. Tina je povedala, da je vesela, da gresta na večerjo, kjer se bodo znova zbrali vsi udeleženci šova.

O Tini in Tiagu sta se pogovarjala tudi Lovre in Klara, saj sta se moška odločila za druženje, kjer sta si zaupala, kako je biti sveže poročen. "On je takšen, kot reče Tina," je povedal Lovre in dodal, da se je Tiago potem le sprostil in pozabil na težave, ki so ga čakale doma. Klari ni bilo jasno, kaj je s tem mislil in je dodal: "Če bi mene poročili z njo, bi ušel prvi dan, Tiago pa še trpi, ker je gospod. Za njegovo dobro bi hotel, da se umakne od tega dekleta."