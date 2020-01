LP, Lena se sooči z odraslim življenjem

V prvi sezoni smo simpatično zmedeno Alenko Prešern – Leno spoznali v obdobju študentskega življenja med absurdnimi pripetljaji, nekonvencionalnimi situacijami in razburljivimi prijatelji. V drugi sezoni se podaja po poti zrelejšega in bolj odgovornega odnosa do sebe, do partnerjev in svojih najbližjih. Ji bo uspelo?

Producenta serije Lp, Lena Eva Tomazin in Žan Žveplan napovedujeta, da bo zgodba v drugi sezoni še bolj dinamična in napeta: "Druga sezona serije LP, Lena ostaja zvesta svoji drzni in hudomušni pripovedni strukturi, le da tokrat dobimo vpogled v življenje milenjicev skozi prizmo štirih različnih parov. Lena in prijatelji tako z veliko žlico zajamejo realnost, ki jo ponuja odraslo življenje – in hkrati padejo v prav vsako izmed pasti, ki jim jih pri tem nastavi."

In kaj ob prihodu druge sezone meni glavna igralka Sara Dirnbek?"Lena bo v prihajajoči sezoni čutila posledice svojih preteklih odločitev in dejanj. Trudila se bo, da bi popravila stare napake, a pri tem napravila še nekaj novih. Še naprej jo bodo zabavali in tolažili njeni prijatelji, srečala pa se bo tudi z ljudmi, ki bodo pomembno zaznamovali njeno življenje in jih gledalci še ne poznajo. Lena bo zaskrbljena, skrbna, delavna, navihana, krivična, zabavna, naveličana, živahna. Njena pot v odraslost se torej nadaljuje in Lena je vedno skoraj na cilju."