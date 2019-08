Ekipa priljubljene serije Lp, Lena to poletje ne počiva, pač pa je v polnem teku, saj snema že drugo sezono. Serija, ki ruši vse tabuje, v ospredje postavlja Leno na prelomu mladosti. In kot obljubljata ustvarjalca Eva Tomazin in Žan Žveplan, vas tudi nova sezona ne bo razočarala.