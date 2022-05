Luka Cimprič Bineta Volčiča podučil o pravilnem rezanju paprike

Luka Cimprič v seriji Ja, Chef! igra kuharja Tomija, mojstra zelenjave in mesa, ki skoraj po pravilu pride v tandemu s kuharjem Zdravkom (Mario Ćulibrk). Na snemanju priljubljene humoristične serije je v zaodrju vedno dobro vzdušje, kar je potrdil tudi Luka.

"Pri nas je res fajn, ja. Ko grem v službo, vem, da bom srečal dobre ljudi, s katerimi se rad družim, pogovarjam. Da pa ob vsem tem še delamo lepo stvar – še toliko bolje. Tu imam tudi dva sošolca z Akademije. To sta Domen Valič in Viktorija Bencik Emeršič. Pa z Jurijem sem se že prej srečal, s Katarino, z vsemi se na videz poznam in to, da lahko delaš in se družiš, je res super," je povedal Luka in dodal, da je na snemanju resnično dobro vzdušje – tako med igralci kot tudi med tehničnimi sodelavci.