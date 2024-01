Luka Dončić na tekmo v majici Ja, Chef!

Košarkarji NBA ob prihodu na tekme radi pokažejo svoj modni slog ali pa se radi pohvalijo z novim avtomobilom. Ekipa Dallas Mavericksa na svojem uradnem Instagramu skrbi, da njihovi zvezdniki zasijejo v svojih modnih opravah in prav v teh objavah velikokrat navduši tudi naš Luka Dončić.

Tokrat je Luka presenetil svoje slovenske oboževalce, saj je na tekmo Dallas Mavericks in Memphis Grizzlies oblekel majico Ja, Chef, na kateri je podoba Jurija Zrneca v liku chefa Ljuba Bohinca. Fotografijo, ki so jo delili na uradnem klubskem Instagramu, je kasneje delil tudi Luka in pripisal ''Ja, Chef!'' ter dodal tri emotikone s sončnimi očali.

Kot so za našo medijsko hišo povedali ustvarjalci VOYO originala Ja, Chef!, so bili v začetku jeseni zelo veseli, ko so videli, da je Luka Dončič velik oboževalec serije. Luka je namreč na svojem družbenem omrežju objavil fotografijo svoje televizije, kjer je spremljal priljubljeno serijo, ki je imela do danes že 28 milijonov ogledov. In prav zato so se odločili, da so mu ob novem letu s pomočjo Jurija Zrneca poslali majhno pozornost, majico Ja, Chef!, ki jo je zdaj ponosno razkazal. "Moramo reči, da se nam zdi prav fino, ker Luka rad spremlja Ja, Chefa!, mi pa radi spremljamo njegove košarkarske vragolije, ki jih podira pod koši lige NBA," so povedali. Izbrane tekme NBA si lahko pogledate na Kanalu A in VOYO.