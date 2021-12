Luka iz Bara o strežbi zvezdnic: Cecina hčerka me je presenetila na odru

Luka Pavlović je prvi, ki bo za en teden prevzel vodenje Bara. Vodja Bara poskrbi, da je opravljeno vse, kar jim naroči menedžer Nenad, da so narejeni urniki zaposlenih, da naročijo vso robo, ki jo potrebujejo in predvsem, da so gostje Bara zadovoljni. Ob razglasitvi, da je postal novi vodja, je v kratkem intervjuju za portal Kurir povedal več o sebi.

Ljudje so očitno to prepoznali v meni. Čudno mi je bilo predvsem, da so se za to strinjali enoglasno, res sem pričakoval, da se bodo ustvarili nekakšni klani, kar je najbolj normalna stvar v resničnostnih šovih. Počaščen sem, da sem prvi vodja. Že od začetka sem motiviral ljudi, da delajo in okoli sebe zbral ljudi, s katerimi se da komunicirati, kar je v takšnem poslu, kot ga opravljamo mi, zelo pomembno. Za enkrat se dobro znajdem v svoji novi vlogi.

V prejšnji službi so te odpustili zaradi Novaka Đokovića. Kaj točno se je zgodilo?

To se je zgodilo prejšnje leto, ko je potekal teniški turnir Adria Tour. Takrat, ko so Novaku zamerili, da je po turneji organiziral zabavo v času koronavirusa. V svojem telefonu imam vse dokumentirano. Vsi smo bili sproščeni in čustveni zaradi Noleta, ki je velika svetovna zvezda. Vsi smo pili, tudi zaposleni, nekateri so malce izgubili nadzor. Atmosfera je bila odlična. Takrat sem bil t. i. prireditveni barman, kar pomeni, da sem bil del nastopa, del točk. Sam sem imel dve točki. Novak se je v nekem trenutku povzpel na oder, vsi so se slekli, bilo je kar nekaj smešnih trenutkov. Teniški igralec Dimitrov se je slačil in plesal po odru. Noro! V nekem trenutku so se vsi preznojeni slekli, sam pa sem bruhal ogenj. Mahali so mi z majicami in me nagovarjali, naj se še jaz slečem. Odpel sem si srajco in jo vrgel med občinstvo. To je bila kaplja, ki je šla čez rob pri direktorju in menedžerju, ki sta klub vodila. 45 minut kasneje sta mi rekla, naj spakiram svoje stvari in me poslala domov.

Kriviš Novaka za to?

Ne, še vedno ga spoštujem in obožujem. To bi ponovil še enkrat. On je zvezda.