Luka je Nadio na zadnji večerji ganil do solz

Luka je uspel s komplimenti osvojiti Nadio, z darilom pa jo je ganil do solz. Ganjeni sta bili tudi Nikolina in Gordana, Marinko pa je samo za Valentino obril svojo irokezo.

'Bolj nizkotna ne more biti' Pari iz Poroke na prvi pogled so pred zadnjo fazo eksperimenta, v kateri jih čakajo zadnja romantična srečanja. Alen in Lidija sta se pred odhodom skoraj sprla, mož pa je vse do zadnjega ohranjal kanček upanja na srečen razplet. A sta med svojo zadnjo večerjo zelo hitro začela s hudim prepirom. Z vprašanjem, kaj jo je tako zelo motilo na njem, je sprožil cel plaz žaljivk. Alen: "Zlo izvira iz tebe. Zlo, čisto zlo. Zakaj?" Lidija: "Ko te vidim, mi gre na bruhanje ... Zdaj se mi je res zahotelo, da te žalim." Ko jo je spomnil, da sta poročena, je posmehljivo prhnila in dodala, da gre na srečo samo za eksperiment. Na koncu se je začel bati, da se ga bo fizično lotila. V muzeju iluzij sta se umirila, ko sta sedla in se začela pogovarjati, pa sta se spet sprla, zato je odšla, v slovo pa mu je namenila sredinec. Alen: "Bolj nizkotna ne more biti."

icon-expand Moral bi se zgoditi čudež, da bi ostala skupaj. FOTO: POP TV

Nikolini se ob posnetkih poroke orosijo oči Adam je želel konkretne odgovore, ali Nikolina želi kaj več od prijateljstva ali ne. Imela sta plesni zmenek, saj je žena želela videti, kako se mož znajde pri čutnem plesu. Med plesom jo je tako stiskal, da ni mogla dihati. Njemu je bila preizkušnja všeč, saj se je od nekdaj želel naučiti plesati, a ni imel časa za to. Kasneje je ugotavljal, da imata premalo časa, da bi se res dobro spoznala. Ko jo je vprašal, ali naj se še bolj trudi okoli nje, je odgovorila: "Bodi preprosto svoj. Sprosti se in se zabavaj." Menila je, da sta na dobri poti, a je Adam prevelik perfekcionist, ki ne zna uživati v trenutku. Povedala mu je, da je doslej iskala živahne moške, on pa je tako zelo miren in to je zanjo nekaj povsem novega. Ko sta si ogledala posnetke njune poroke, pa so se Nikolini orosile oči.

icon-expand Nikolina in Adam FOTO: POP TV

Nadia ganjena do solz Luka je Nadii pustil sporočilo, v katerem je zapisal: "Sinoči sva govorila o tem, da sva tu nekatere stvari doživela prvič. In da ostajaš zame večna. Rad bi ti podaril še en prvič." Bila je polna pričakovanj, on pa jo je presenetil s pico v obliki srca, nakar je povedala, da je Luka doslej dobil le delček njenega srca. Nadia: "Veliko dela naju še čaka." Nato sta si namenila še nekaj komplimentov in Nadia je bila ganjena: "Spoštuje me kot žensko in mater. S tem me je osvojil." Ko ji je poklonil verižico s srcem z njunimi imeni, je zajokala.

icon-expand Nadia je točila solze sreče. FOTO: POP TV

Samo za Valentino si je obril irokezo Valentina in Marinko sta se odločila, da se bosta preizkusila še v plezanju, pa čeprav ima žena strah pred višino. Marinko ji je v nekem trenutku z veseljem priskočil na pomoč. Marinko: "Nisem je otipaval. Samo ženski v težavah sem hotel pomagati." Valentina pa je povedala, da če ne bi odnehal, bi jih dobil okoli ušes. A sta se šalila na ta račun, Marinku pa se je dozdevalo, da je med njima določena kemija. Marinko: "Moja vrata so za Valentino vedno odprta." Pred zadnjo večerjo se je odločil za drzen korak, odločil se je obriti irokezo. Nato je pripravil večerjo za Valentino, a ker je bila utrujena zaradi stresnega popoldneva, ni pokazala pravega navdušenja. Ko ji pokazal novo frizuro, pa ga je vprašala, ali je bila to prava odločitev, in rekla, da je malo čuden.

icon-expand Valentina in novi Marinko FOTO: POP TV

Gordana ostane brez besed Milan je Gordano povabil na ples, da bi pokazala, kako sta osvojila tango. Svojo ženo je veliko bolj suvereno vodil, medtem pa ji strastno zrl v oči. Gordana pa je ugotavljala, da morata še veliko vaditi. Ko jo je peljal še na večerjo, se mu je zahvalila, ker se je tako zelo potrudil. Gordana: "Nimam besed." Obljubila je, da se bosta družila tudi po koncu snemanja, saj ji je bilo ob takšnem kavalirju zelo lepo. On pa je povedal, da bo takoj za, če se bo odločila za resnejši odnos.

icon-expand Strastni Milan FOTO: POP TV