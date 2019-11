Luka Marčetič o odnosih: So neskončni vrelec za delanje zgodb

V seriji V dvoje, ki jo lahko spremljamo na VOYO, smo v prvi sezoni podrobno spoznali glavne like, v drugi pa se ti liki soočijo z zunanjim svetom. "Videli bomo, kako to vpliva na njih. Aleš se bo po razhodu z Majo poskusil spraviti nazaj na noge, Nika in Sandi pa bosta spoznala nekoga novega, ki jima bo popestril zvezo, a ne nujno na boljše."

Drugo sezono serije V dvoje bomo lahko spremljali tudi na Kanalu A, in sicer: 26. in 27. novembra si bomo ogledali prve štiri dele. 10. in 11. decembra pa druge štiri dele. V dvoje bo na sporedu po Ligi prvakov.

V serijah in filmih so medsebojni odnosi že od nekdaj zelo priljubljena tema. Zakaj so torej odnosi tako zanimivi za gledalca? "Medsebojni odnosi so neskončni vrelec za delanje zgodb in, ker jih imamo vsi ali smo kdaj kaj od tega doživeli ali mogoče doživljamo prav v tem trenutku se lahko v to lažje vživimo. Če se najdemo v problemih likov iz serij ali filmov,imamo občutek, da nismo v tem sami in nam je takoj lažje in zabavno, ne glede na to kako majhen ta problem je," je za 24ur.com povedal Marčetič, ki ima v seriji V dvoje tudi eno glavnih vlog. Tretja sezona in s tem sveže zgodbe glavnikoh likov serije V dvoje na VOYO prihaja 29. novembra.

Z Luko smo se pogovarjali tudi, kako meni, da si se odnosi spremenili, odkar so se pojavila socialna omrežja. "Za moje pojme so medsebojni odnosi v osnovi enaki danes kot v času pred socialnimi omrežji. Še vedno smo vsi občutljiva in krhka bitja, še vedno smo lahko na enak način srečni in razočarani,"je povedal Luka in dodal, da danes vsekakor lažje vidimo, kaj še vse po svetu obstaja in se lažje odločimo, kaj nam najbolje leži in česa si v življenju želimo in česa si ne želimo.