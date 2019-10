Luka Marčetić: Po treh dneh sem se res počutil kot učitelj

"Snemanje filma Govorilne ure je trajalo tri dni po 12 ur na dan. Po treh dneh sem se že res počutil, kot da sem učitelj, soigralci so starši in to so prave govorilne ure. Izziv je bil v tem, da je vsak od soigralcev bil zelo drugačen lik in se je bilo treba do vsakega drugače obnašati,"je za 24ur.com povedal Luka in dodal, da je nasproti njega sedelo veliko talentov, med drugim tudi Liza Marija Grašič, Mojca Funkl, Sara Gorše in drugi. "Ker je nasproti mene sedelo veliko enih talentov, tako da je bilo prisotno nekaj živčnosti z moje strani, ampak je k sreči to bilo dobro za sam lik."

In kakšen učenec je bil Luka? Kot je povedal za naš portal, v srednji šoli ni najbolj blestel, ko je prišlo do ocen: "Najslabše mi je šla matematika. Vedno so me zanimale druge stvari, ki jih takrat niso učili na šolah, predvsem film in multimediji. Zato sem stvari vzel v svoje roke in sem izven šole konstantno nekaj snemal in montiral." Talentirani igralec, režiser in producent pravi, da je že od osnovne šole vedel, kaj želi početi v življenju in je od nekdaj stremel k dosegi svojega cilja: "Z veliko volje in truda mi je tako uspelo posneti kar nekaj stvari in recimo ravno kmalu, 29. novembra v svet puščam tretjo sezono svoje serije V dvoje."