Luka pred poroko z neznanko v dvomih, a čakalo ga je presenečenje

Adam Kromer je med poročnim obredom doživel najbolj čustven trenutek v svojem življenju. Njegova žena Nikolina Tutić se je borila z dvomi in negotovostjo, a sta zaspala v isti postelji. Luka Budak pa je povsem očaran nad svojo lepo ženo Nadio Amić, manj navdušen nad celotno situacijo pa je bil njegov brat Nikola.

Adam srečen in zadovoljen, Nikolina v dvomih Nocojšnjo oddajo Poroka na prvi pogled sta otvorila 31-letna natakarica Nikolina Tutić in 33-letni vinogradnik Adam Kromer, ki je želel v eksperimentu najti ljubezen svojega življenja. Prav na dan poroke sta se sramežljiva Nikolina in veliki romantik torej prvič videla. Ženinu se je zdela prelepa, prav tako njena poročna obleka. Tudi Nikolina je opazila lepo obleko in Adamove oči. Ženinu pa ni ušlo, da je nevesta silno nervozna, zato jo je skušal pomiriti. Oba sta prebrala svoje poročne zaobljube, toda Adam ni slišal, kaj je Nikolina pravzaprav govorila: “Samo gledal sem jo, gledal sem njene oči.” Ko je izjavil, da jo vzame za ženo, je to bil, kot je povedal, najbolj čustven trenutek v njegovem življenju. Nikolina pa je pred tem oklevala, spraševala se je, kaj sploh počne, nato pa le pritrdila: “Vzamem, ja.” Adam si je oddahnil, in ko sta si nadela prstana, sta se poljubila. A je Nikolina kasneje povedala, da si poljuba ni želela.

Nikolina je bila na trnih.

Po obredu sta se mladoporočenca umaknila na samo, žena pa je svojega moža dražila, ker se ji je prilagodil z izbiro sladkega vina in da bi moral pokazati svojo moškost. Kasneje je povedala: “Občutek imam, da je mehkužec, tega pa nočem.” Med prvim plesom je bila še bolj nervozna, Adam pa jo je znova miril. A mu je bilo prijetno v njeni družbi in po koncu plesa sta se trikrat poljubila, toda Nikolina za razliko od Adama poljubov znova ni želela komentirati.

Kljub Nikolininim dvomom smo videli precej poljubov.

Postalo je jasno, da se je za Nikolino vse odvijalo prehitro, tudi njen mož je opazil, da bi potrebovala več časa. Premišljeval je, da je bila v preteklosti razočarana in od tod previdnost. Njena priča Silvija je sklepala, da je Adam Nikolini v resnici všeč in da je zato zavzela obrambno držo. Svetovala ji je še, naj se potrudi in se mu bolj posveti, saj se ji Adam zdi super moški. Nikolina pa se je branila: “Neprijetno mi je. Takšna sem.” Pričakovala pa je, da se bo morda sprostila, ko bosta sama. Adam je bil za razliko od nje zadovoljen in srečen, še posebej ko je dovolila, da bosta spala v isti postelji. Njegova roka sicer ni smela čez njeno polovico, a je pred spanjem dobil še en poljub.

Tudi zaspala sta v isti postelji.

Luka povsem očaran nad Nadio: Sem najsrečnejši človek na svetu Strokovnjaki so medtem odločali o novem paru. Združili so razigrano 29-letno Nadio Amić, ki ima rada svobodo, je polna življenja in ne mara dolgčasa. Po poklicu je negovalka, je pa tudi mama devetletnega Leonarda, ki je pri njej na prvem mestu. Zaradi tega je bilo njeno ljubezensko življenje več let na stranskem tiru. Strokovnjaki so jo združili z Luko Budakom, 31-letnim komercialistom, ki ima brata dvojčka, s katerim sta bila posvojena. Nadia je pričakovala, da je brez predsodkov glede vloge žensk, da je dobro situiran in jo bo lahko dohajal, pa tudi razumevajoč in pripravljen na raznorazne izzive. Lukova navečja želja pa je iskren odnos, saj zelo hitro izgubi zaupanje.

Prvo srečanje

Luka se je med izbiranjem poročne obleke boril z mešanimi občutki: “Vznemirjen sem, potem bi odnehal, potem bi jo želel že končno videti. Mešano, mešano. Mešana solata.” Tako je bilo tudi tik pred poroko, ni pa bil edini. Nadia je zajokala, saj so jo prevzela čustva zaradi vseh, ki so prišli in jo podpirali na njeni poti. A je bila pripravljena na pomemben korak. Luko je prišel podpret njegov brat dvojček, ob katerem je postal bolj samozavesten. Ko je Luka končno zagledal nevesto, se mu je narisal nasmeh na obraz. Upal je, da je tudi ona zadovoljna, kot prostovoljni gasilec pa je še napovedal, da ob njej ne bo gasil požarov, tam bo namreč prav nasprotno. Ko je povedal, da je pripravljen na pomemben korak, je nevesta presenetila: “Bolje zate.” Kar mu je bilo sicer všeč, a je sama malce oklevala, preden je pritrdila. Luka je ugotavljal, da imata podoben smisel za humor in da se bosta veliko smejala. Moral pa se je zadovoljiti s poljubom na lice in tudi med fotografiranjem ni dočakal kaj več od tega.

Luka je bil povsem očaran.

Lukov brat Nikola ni bil videti najboljše volje, opazil je, da med mladoporočencema ni kemije. A je bil njegov brat povsem očaran nad lepo nevesto. Ko mu je pokazala tetovažo podvezice, je ostal odprtih ust. Nadia je to opazila: “Ko me Luka pogleda, mu odpovedo vse funkcije.” Luka je še izvedel, da ima njegova žena sina in bilo mu je zelo všeč, ker je Leonardo na prvem mestu v njenem življenju. Nadia pa je izvedela, da sta bila on in njegov brat posvojena, da svoje biološke mame ne pozna in si tega niti ne želi. Zdelo se mu je, da se je po sicer kratkem razgovoru med njima začela prebujati privlačnost.

Lukov brat Nikola ni bil videti zadovoljen.

Ko sta se med večerjo dogovorila, da bo on kuhal, ona pa prala in likala, je izjavil, da je najsrečnejši človek na svetu. Bil je zadovoljen tudi, ko je izvedel, da še ni bila poročena niti z očetom svojega Leonarda. Nadia pa je bila zadržana in se je bala prepustiti, ker se še nista dobro poznala. Luka se je odločil, da je ne bo silil in da bo počakal, da ga ona poljubi prva. Ko sta se umaknila na samo, ji je laskal s komplimenti, predlagal pa je, da bo sam spal na kavču. Poljuba med Alenom in Lidijo ni bilo 38-letna profesorica hrvaškega jezika in književnosti Lidija Stević in 43-letni varnostnik Alen Topić sta si poročne zaobljube izmenjala v prejšnji oddaji. Prvi vtis je bil dober in tudi jutro po prvi skupni noči je minevalo v sproščenem vzdušju. Lidija: “Zjutraj se ni prestrašil. Vsaj tako je rekel.” A je bila Alanu, kot je zatrdil, enako všeč naravna kot vsa urejena in naličena. Lidija je še povedala, da se z možem še nista poljubila, saj se ne more poljubljati z neznanci. A se bosta lahko mladoporočenca bolje spoznala in se hkrati sprostila ter uživala na medenih tednih, ki so pred njima.

Lidija: "Zjutraj se ni prestrašil. Vsaj tako je rekel."