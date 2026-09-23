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Luki Marčetiću glavna nagrada največjega festivala žanrskega filma v ZDA

Austin, 23. 09. 2026 11.15 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Urban Kuntarič, Lara Wolf, Luka Marčetić in Jerca Jerič

Celovečerec Dekle noči scenarista in režiserja Luke Marčetića je na Fantastic Festu v Austinu v ameriški zvezni državi Teksas prejel nagrado za najboljši film. Črna romantična komedija, ki je v Austinu doživela svetovno premiero, mednarodno festivalsko pot naslednji teden nadaljuje z evropsko premiero v Strasbourgu in oktobra na Sitgesu.

Fantastična zmaga filma iz majhne Slovenije. Dekle noči je najboljši film glavnega tekmovalnega programa največjega festivala žanrskega filma v ZDA. Kot so sporočili iz produkcijske hiše Temporama, je bila že sama uvrstitev med osem celovečercev glavnega tekmovalnega programa za Dekle noči prelomna, zdaj pa je prvi slovenski celovečerec v glavni konkurenci Fantastic Festa postal tudi njegov zmagovalec.

Dekle noči
Dekle noči
FOTO: Temporama

Fantastic Fest že več kot dve desetletji v Austin pripelje vidnejše in drznejše naslove svetovnega žanrskega filma. Svetovne premiere so tam doživeli Tekla bo kri, John Wick, Črni telefon in Obsedenost, v programu pa so bili med drugim še Parazit, Zajec Jojo, Holy Motors in Substanca.

Luka Marčetić je ob uvrstitvi filma na festival povedal: "Brez ironije vedno menim, da je pomembno sodelovati, ne zmagati, in zame je bil sprejem na Fantastic Fest že sam po sebi zmaga. Najbolj me veseli, da bo to filmu dalo priložnost, da bo bolj opažen, in komaj čakam, da vidim, kam ga bo to neslo."

Producentka Jerca Jerič pa je po projekciji filma povedala: "Takoj smo dobili potrditev, da je Dekle noči v Austinu našlo pravo občinstvo, saj je bilo vzdušje po premieri izjemno. Fantastic Fest je festival, kakršnega sama nisem vajena – odprt, živahen in drzen, celotna festivalska in selektorska ekipa pa živi s filmi in občinstvom. Imeti svetovno premiero in nato še prejeti nagrado za najboljši film v takem okolju mi zato pomeni še toliko več."

Lara Wolf in Urban Kuntarič
Lara Wolf in Urban Kuntarič
FOTO: Temporama

V glavnih vlogah sta v filmu zaigrala Lara Wolf in Urban Kuntarič. "Že samo to, da smo lahko bili del največjega festivala žanrskega filma v ZDA, je velik dosežek, zato je nagrada za nas še toliko bolj posebna. Hkrati se mi zdi pomembna spodbuda za slovenski žanrski film," je med drugim povedala Lara Wolf. Kuntarič pa je med drugim povedal: "To je nekaj najbolj nerealnega, kar se mi je zgodilo v življenju. Na festival smo odšli brez kakršnih koli pričakovanj in zdaj smo nagrajeni za najboljši film."

Naslednji teden bo Dekle noči v Strasbourgu doživelo evropsko premiero in se v mednarodnem tekmovalnem programu Strasbourg European Fantastic Film Festivala potegovalo za zlato hobotnico (golden octopus) in srebrni melies (silver melies) za najboljši evropski fantastični film. Oktobra bo sledil še Sitges, kjer je film izbran v Noves Visions, tekmovalno sekcijo za pripovedno, konceptualno ali vizualno inovativne žanrske filme.

Film spremlja Roka, mladega kleptomana, ki med nočno izmeno na bencinski črpalki spozna dekle, prepričano, da je superjunakinja. Njuno srečanje ju odpelje skozi Ljubljano, ki se ponoči spremeni v osamljeno, skoraj brezčasno mesto – nekam med romanco, črno komedijo in nenavadno superjunaško zgodbo, so pri Temporami povzeli vsebino filma.

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Dekle noči film nagrada filmski festival Luka Marčetić

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