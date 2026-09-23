Luki Marčetiću glavna nagrada največjega festivala žanrskega filma v ZDA

Fantastična zmaga filma iz majhne Slovenije. Dekle noči je najboljši film glavnega tekmovalnega programa največjega festivala žanrskega filma v ZDA. Kot so sporočili iz produkcijske hiše Temporama, je bila že sama uvrstitev med osem celovečercev glavnega tekmovalnega programa za Dekle noči prelomna, zdaj pa je prvi slovenski celovečerec v glavni konkurenci Fantastic Festa postal tudi njegov zmagovalec.

Fantastic Fest že več kot dve desetletji v Austin pripelje vidnejše in drznejše naslove svetovnega žanrskega filma. Svetovne premiere so tam doživeli Tekla bo kri, John Wick, Črni telefon in Obsedenost, v programu pa so bili med drugim še Parazit, Zajec Jojo, Holy Motors in Substanca.

Luka Marčetić je ob uvrstitvi filma na festival povedal: "Brez ironije vedno menim, da je pomembno sodelovati, ne zmagati, in zame je bil sprejem na Fantastic Fest že sam po sebi zmaga. Najbolj me veseli, da bo to filmu dalo priložnost, da bo bolj opažen, in komaj čakam, da vidim, kam ga bo to neslo."

Producentka Jerca Jerič pa je po projekciji filma povedala: "Takoj smo dobili potrditev, da je Dekle noči v Austinu našlo pravo občinstvo, saj je bilo vzdušje po premieri izjemno. Fantastic Fest je festival, kakršnega sama nisem vajena – odprt, živahen in drzen, celotna festivalska in selektorska ekipa pa živi s filmi in občinstvom. Imeti svetovno premiero in nato še prejeti nagrado za najboljši film v takem okolju mi zato pomeni še toliko več."