Macaulay Culkin: Nadaljevanje filma Sam doma je boljše od prvega dela

Macaulay Culkin , ki ga še dandanes mnogi povezujejo z vlogo Kevina v ikoničnih filmih Sam doma , je po poročanju The Independenta povedal, da mu je drugi del ( Sam doma: Izgubljen v New Yorku ) ljubši. Zakaj? "Bolje sem bil plačan," je povedal 44-letnik.

Poudaril je, da prejme 15 odstotkov od prodanih izdelkov, povezanih s filmom. "Če kupite talkboy (napravo, s katero je Kevin v filmih snemal zvok, op. a.), od tega prejmem 15 odstotkov," je dejal in gledalce spodbudil, naj za božič kupijo omenjeni diktafon.

V drugem delu priljubljene filmske franšize se Kevin znajde na napačnem letalu in namesto v Parizu z družino pristane v New Yorku.

Culkin je sicer pred leti v intervjuju z voditeljico Ellen DeGeneres priznal, da do svojega 18. leta ni vedel, da je premožen, saj ni imel dostopa do svojega denarja. "Počutil sem se, kot da je nek otrok resnično garal, jaz pa sem podedoval ves njegov denar," je dejal tedaj.