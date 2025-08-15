Svetli način
Macaulay Culkin: Nadaljevanje filma Sam doma je boljše od prvega dela

Los Angeles, 15. 08. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 1 uro

R. M.
Macaulay Culkin ima dober razlog, zakaj meni, da je drugi del v seriji filmov Sam doma boljši od prvega dela. "Bolje sem bil plačan," je priznal zvezdnik.

Macaulay Culkin, ki ga še dandanes mnogi povezujejo z vlogo Kevina v ikoničnih filmih Sam doma, je po poročanju The Independenta povedal, da mu je drugi del (Sam doma: Izgubljen v New Yorku) ljubši. Zakaj? "Bolje sem bil plačan," je povedal 44-letnik.

Macaulay Culkin
Macaulay Culkin FOTO: Profimedia

Poudaril je, da prejme 15 odstotkov od prodanih izdelkov, povezanih s filmom. "Če kupite talkboy (napravo, s katero je Kevin v filmih snemal zvok, op. a.), od tega prejmem 15 odstotkov," je dejal in gledalce spodbudil, naj za božič kupijo omenjeni diktafon.

V drugem delu priljubljene filmske franšize se Kevin znajde na napačnem letalu in namesto v Parizu z družino pristane v New Yorku.

Culkin je sicer pred leti v intervjuju z voditeljico Ellen DeGeneres priznal, da do svojega 18. leta ni vedel, da je premožen, saj ni imel dostopa do svojega denarja. "Počutil sem se, kot da je nek otrok resnično garal, jaz pa sem podedoval ves njegov denar," je dejal tedaj.

macaulay culkin sam doma plačilo film
