Macaulay Culkin po bratovi osvojitvi oskarja: Razjokal sem se

Macaulay Culkin se je ob razglasitvi, da je njegov brat Kieran prejel oskarja za najboljšo moško stransko vlogo, razjokal, je povedal Macaulay na zabavi Vanity Faira po uradnem delu podelitve oskarjev. "Samo podelitev za najboljšo moško stransko vlogo – to je edino, kar sem gledal. Razjokal sem se," je dejal Macaulay.

Ko so Macaulayja in njegovo partnerko Brando Song vprašali, ali se bodo tega večera še družili, se je Macaulay pošalil: "Ne vem, saj je zelo zaposlen. Je le z oskarjem nagrajeni igralec Kieran Culkin." Song pa je potrdila, da so bili prepričani v njegovo zmago.

Kieran Culkin je po zmagi v svoji kategoriji sicer poskrbel za enega odmevnejših zahvalnih govorov. Svojo ženo je namreč vprašal, ali imata lahko zdaj še več otrok. Ta mu je lani po prejemu emmyja v šaljivem tonu namreč obljubila, da imata lahko štiri otroke, če prejme oskarja.