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Madonna spregovorila o propadlem biografskem filmu: kakšna je vloga Srbije?

Los Angeles, 23. 06. 2026 08.00 pred 56 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.M.
Madonnin koncert presenečenja na trgu Times Square v New Yorku.

Kraljica popa Madonna je v svežem intervjuju razkrila, da je bil projekt njenega biografskega filma ustavljen zaradi finančnih razhajanj s studiom Universal. Studio ni bil pripravljen vložiti zahtevanih sredstev, zavrnili pa so tudi njeno idejo o snemanju v Srbiji. "Eden njihovih prvih odzivov je bil: Ne verjamemo, da bi v Srbiji ostala več kot štiri dni.' Jaz pa sem odgovorila: Ste sploh prebrali scenarij? Vse moje življenje je bilo boj za preživetje. Tja ne grem na počitnice.'"

Madonna je v nedavnem intervjuju iskreno spregovorila o svojem biografskem filmu, ki nikoli ni ugledal luči sveta. Kraljica popa je razkrila, da je bil načrtovani biografski film o njenem življenju opuščen, ker se je s studiem Universal sprla glede proračuna.

Madonna
Madonna
FOTO: Profimedia

"Posnela naj bi film o svojem življenju. Dve leti sem delala na scenariju in dve leti preživela pri Universal Studios skupaj s produkcijskimi vodji, kjer smo pripravljali proračun in izbirali igralsko zasedbo." Madonna je pojasnila, da je "potrebovala velik proračun", da bi film lahko prikazal njeno "izjemno življenje", vendar pri studiu "tega niso mogli dojeti" in niso bili pripravljeni zagotoviti dodatnega denarja.

Kljub temu je 67-letna pevka, ki naj bi film režirala sama, upodobila pa bi jo zvezdnica Julia Garner, našla način, kako bi biografski film posnela ceneje v Srbiji. Vendar studiu ta zamisel ni bila všeč. "Morda mi preprosto niso verjeli. Eden njihovih prvih odzivov je bil: Ne verjamemo, da bi v Srbiji ostala več kot štiri dni.' Jaz pa sem odgovorila: Ste sploh prebrali scenarij? Vse moje življenje je bilo boj za preživetje. Tja ne grem na počitnice.'"

Madonna scenarija, ki ga je napisala za Universal, ni smela uporabiti drugje, razen če bi ga odkupila po "oderuški ceni". Namesto filma je nato o svojem življenju skušala ustvariti serijo, a so tudi ti načrti splavali po vodi, zato se je glasbena zvezdnica odločila, da bo svoje moči uprla v ustvarjanje novega albuma, ki bo izšel prihodnji mesec. "Še dobro, da imam drugo službo, ker moram delati, moram ustvarjati. Delati moram to, zaradi česar sem na tem svetu," je dodala.

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KOMENTARJI1

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MartaLu
23. 06. 2026 08.55
Bila je kraljica.......zadnje čase pa očitno ne razume, da je potreben umik v krog družine in prijateljev, če želi dostojno starost. To kar zdaj počne ni ok. Nič ni narobe, če se človek postara.
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