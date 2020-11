Mads Mikkelsen bo prevzel vlogo Johnnyja Deppa v franšizi Magične živali

Igralci že s polno paro snemajo nadaljevanje franšize Magične živali po tem, ko je podjetje Warner Bros. našlo igralca, ki bo stopil v čevlje Grindelwalda. Tuji mediji so potrdili govorice, da bo Mads Mikkelsen , ki je znan po vlogah v seriji Hannibal in drami Lov , nadomestil Johnnyja Deppa , ki je pred kratkim izgubil tožbo proti britanskemu tabloidu The Sun , v katerem so ga v enem od člankov o pranju umazanega perila z igralčevo nekdanjo ženo Amber Heard označili za "ženinega pretepača".

Nadaljevanje priljubljene franšize sicer trenutno snemajo blizu Londona, na prizorišču pa so med drugim že igralci Eddie Redmayne, Ezra Miller, Jude Law in Katherine Waterston. Premiero napovedujejo za 15. julija 2022. Filmsko druščino pa je moral zapustiti Depp, ki je odločitev pojasnil naInstagramu: "Najprej bi se rad zahvalil vsem, ki so mi izkazali podporo in vdanost. Kot drugo vam sporočam, da me je podjetje Warner Bros pozvalo, naj odstopim od vloge Grindelwalda v filmu Magične živali, in to prošnjo sem upošteval ter sem se z njo strinjal. Na koncu pa bi rad dodal še: Čudna sodba sodišča v Združenem kraljestvu ne bo spremenila mojega boja za resnico in potrjujem, da se nameravam pritožiti."