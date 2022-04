Mads Mikkelsen o zamenjavi Deppa: Bilo je kaotično

"Bilo je precej kaotično," je o situaciji povedal danski igralec, ki si je v tistem kratkem času ogledal prva dva filma franšize in prebral scenarij za tretji film, ki je bil premierno predvajan pred dvema tednoma in dodal, da gre za odlično zgodbo. "Nisem želel posnemati vsega, kar je Johnny počel, to bi bil kreativni samomor. Tudi če bi on vlogo dodelal do perfekcije, bi si želel, da pustim svoj pečat. Kljub temu pa sem moral zgraditi most med obema, tistim, kar je on upodobil prej in tem, kar sem naredil jaz," je pojasnil Mikkelsen.