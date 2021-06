Mads Mikkelsen igralcu prevzel vlogo: Z Deppom sem se želel pogovoriti

Mads Mikkelsen si želi, da bi se z Johnnyjem Deppom pogovoril glede prevzema vloge v filmu Magične živali 3 . Danski igralec je Deppa nadomestil zaradi preteklega burnega dogajanja v zasebnem življenju. Novembra lani je namreč vlogo izgubil po tem, ko je izgubil sodno bitko proti britanskemu tabloidu The Sun. Ta ga je v svojem članku označil za nasilneža in pretepača žensk v zgodbi, ki se je dotikala razmerja z Amber Heard.

''Očitno je bilo, da bodo film posneli, očitno je bilo tudi, da ga več ne nameravajo vključiti,'' je v svoji izjavi uvodoma pojasnil Mikkelsen. Dejal je, da je ponudbo sprejel brez predhodnega znanja o dogajanju v Deppovem zasebnem življenju: ''Ne vem, kaj se je dogajalo, ne vem, če je bilo pravično, da je izgubil službo, vem le to, da bi se z njim z veseljem pogovoril glede vsega, če bi le imel priložnost, vendar ga na žalost ne poznam tako dobro.''

Razložil je, da so ga poklicali na hitro ter da je bilo videti, kot da se jim izredno mudi. ''Všeč mi je bil scenarij, zato sem rekel 'da'. Vedel sem, da bo razburilo mnogo ljudi, vendar tu in tam pač pride do tega,'' je dejal.