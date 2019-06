Normalna družina, oče, mati, sin, hči ter stric, ki živijo povsem običajno življenje – šola, služba, ljubezen ... In kljub temu, da je v sedemdesetih v Italiji vladala prava zmešnjava (terorizem, gospodarska kriza, vlade so padale kot domine), pa je oče, glava družine, našel svoj recept za srečo, ki ima tri sestavine: poštenost, previdnost in zadovoljstvo v tem, kar imajo. Njihov dom je v italijanskem Palermu, kjer je vedno sončno. A sončno, mirno in normalno življenje je le navidezno, Palermu namreč kraljuje Cosa Nostra – sicilijanska mafija. Čeprav si družina želi mirnega življenja, se znajdejo sredi terorja in mafijskih obračunov.

"Povedal vam bom svojo zgodbo in zgodbo svoje družine," se na začetku serije oglasi Salvatore, glavni junak serije, ki se začne v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja ter traja vse do devetdesetih let.

Česa si želi deček?

Brezskrbnega otroštva, se prvič zaljubiti, poljubiti dekle in uživati v še zadnjih otroških radostih, preden udari odraslost – lepe želje ... Tako je serija na prvi pogled komična, toda v ozadju se skriva grda resničnost italijanskega življenja, ki je prepredeno s korupcijo in nasiljem.

Pronicljivi režiser Pierfrancesco Diliberto - Pif je vse to odstrl v filmuLa mafia uccide solo d'estate (Mafija ubija samo poleti), kjer je s humorjem, v katerega je skril pomenljivi cinizem, prikazal življenje prebivalcev Palerma v času najhujših mafijskih napadov. Čeprav se prebivalci pretvarjajo, da je njihovo mesto povsem običajno, se v temi bije divja vojna za prevlado v kriminalnem podzemlju. Film je tako pred leti s svojo ganljivo zgodbo požel kar nekaj evropskih nagrad.

Po njegovi predlogi pa so nato posneli tudi istoimensko serijo, ki je še dodatno odgrnila grozote italijanske mafije. Tako imamo na eni strani otroško nedolžnost, na drugi pa pošast, ki zavedno uničuje tako nedolžnost otrok kot tudi samega mesta. S satiričnim pristopom tako priznana italijanska serija razgrinja tančico 'neobstoječe' mafije.

Omeniti pa je treba tudi vizualni vidik serije. Že prvi kadri nakažejo, da so ustvarjalci oboževalci špageti vesterna, tega tako zanimivega filmskega žanra, ki ga je proslavil veliki Sergio Leone (Dober, grd, hudoben, Za prgišče dolarjev, Za dolar več ...): Peščena barva, ujeda, ki kroži na nebu, zvok puške, bližnji posnetki ... Serija že s prvimi prizori nakaže, da se nam obeta nekaj zanimivega