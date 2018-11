Magične živali so nazaj

Grindelwald (Johnny Depp) je ušel in zdaj nabira privržence, ki se jim niti sanja ne o njegovih resničnih nakanah: vzgojiti namerava čistokrvne čarovnike, s pomočjo katerih namerava zavladati vsem nemagičnim bitjem,

Albus Dumbledore (Jude Law) v želji, da Grindelwaldu prekriža načrte, za pomoč prosi svojega nekdanjega študenta Salamanderja Scamandra (Eddie Redmayne). Ta pristane, a se ne zaveda, kakšne nevarnosti ga pri tem čakajo. Zarisujejo se meje in na preizkusu sta tudi ljubezen in pripadnost – celo med najbolj predanimi prijatelji in družinskimi člani – čarovniški svet pa postaja vse bolj razdvojen.