Maidi o sanjskem Milošu: Šov in resnično življenje sta dva svetova

Na koncu si postala Miloševa izbranka. V kakšnem odnosu sta danes? Na koncu sem postala Miloševa izbranka, njegova zadnja odločitev, kar je bil vrhunec moje poti v šovu. Najina zgodba se je nadaljevala tudi po končanem snemanju, a bom podrobnosti obdržala zase. Lahko le rečem, da sta resnično življenje in svet resničnostnih šovov dva različna sveta. To, kako sva se midva znašla v tem prehodu, pa bom prepustila vaši domišljiji.

Maidi, kako se počutiš zdaj, ko se je končalo predvajanje Savršenega? Počutim se hvaležno in izpolnjeno. Udeležba v Sanjskem moškem Hrvaške je bila edinstvena izkušnja, ki mi je omogočila, da sem spoznala čudovite ljudi in pridobila nova doživetja.

Kako bi opisala izkušnjo šova?

Izkušnja v šovu Sanjski moški Hrvaške je bila intenzivna in nepozabna. Preko različnih izzivov in situacij sem imela priložnost, da bolje spoznam sebe, svoje meje in želje. Prav tako sem pridobila nova prijateljstva in spomine, ki jih bom vedno nosila s sabo.

Ti je bilo težko spremljati šov po televiziji?

Spremljanje šova je bil velik izziv, saj sem ponovno doživljala tiste trenutke, vendar iz perspektive gledalca. Bilo je zanimivo videti, kako so bile določene situacije prikazane in kako so jih drugi doživeli. Na koncu je to bila dragocena izkušnja, ki mi je omogočila, da stvari pogledam z drugega zornega kota.