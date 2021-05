Maisie Williams med snemanjem serije o Sex Pistolsih v drzni opravi

Paparaci so priljubljeno igralko, ki se je oboževalcem Igre prestolov v srca zapisala kot Arya Stark, ujeli med kolesarjenjem po Londonu, pri čemer je bila odeta samo v prozoren plašč in tako razkrivala kar nekaj gole kože. Za zdaj ni jasno, ali bodo ustvarjalci razgaljeni prizor na kolesu tudi vključili v televizijsko zgodbo o punk zasedbi, vsekakor pa je igralka na londonskih ulicah vzbudila kar nekaj pozornosti. Na eni od fotografij, ki so jo skrivaj posneli fotografi, mora mimoidoča mama svojemu mladoletnemu sinu ob igralkini vožnji celo zakriti oči, ali je to le del zgodbe, pa bomo lahko videli že čez nekaj mesecev.