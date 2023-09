Maja Martina Merljak: 'Gajstnost' lika skušam uravnavati z nasmeškom

Na VOYO je prišla nova sezona humoristične serije Za hribom , ki se od drugih serij razlikuje predvsem po dveh stvareh – po dolenjskem naglasu in prav specifičnem humorju, o katerem je spregovorila tudi Maja Martina Merljak , ki v seriji igra Terezo. "To je bolj tak, butalski humor. Je zelo specifičen humor, za katerega rabiš nekaj časa, da se ga navadiš. Nekatere stvari so malo na meji, da so že čez oziroma da so banalne, v narekovajih. Malo se moraš navaditi, ampak ja, zanimiv humor, zelo specifičen, je pa dejstvo, da se med branjem scenarijev velikokrat nasmejim."

In kako se sooča z dolenjskim naglasom? Pravi, da ni tako težko, saj je s svojima sinovoma velikokrat gledala animirani film Avtomobilčki, kjer je Gojmir Lešnjak - Gojc svoj glas posodil liku Dajza, ki ima očiten dolenjski naglas. In zdi se, da ji je nenehno predvajanje ene in iste risanke tudi koristilo. "Tam je Gojc igral Dajza, ki govori po dolenjsko, in mislim, da ko sem prišla na avdicijo, sem povedala, da je to vse, kar jaz lahko naredim, in so bili zadovoljni. (smeh) Tako da, Gojc, hvala!" z nasmeškom pove Martina in doda, da je snemanje serije kar velik zalogaj, saj mora poleg tega, da razmišlja o liku, sceni in soigralcih, ki jo obdajajo, razmišljati tudi o naglasu: "Je zakomplicirano in potem imaš slabo vest v poosebljenju Francija Keka, ki ti tik pred snemanjem reče: Spomni se na tisto besedo, ki mora biti tako in tako! A veš in potem razmišljaš, kaj in kako."