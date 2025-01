Maja o Sanjskem moškem Hrvaške: Prižgal je plamen, ne le iskrico

Snemanje na grškem otoku Rodos je bilo zanjo nepozabna izkušnja, ki jo je težko primerjati z njenim prejšnjim nastopom. "Na Rodosu sem se počutila čudovito. Če imam morje, sonce in malo morskega vetra, uživam življenje," je priznala. Posebej jo je razveselilo, da so jo tako dekleta kot ekipa lepo sprejeli, kljub temu, da ni Hrvatica.

Ob prvem srečanju s Šimetom, za katerega se tokrat potegujejo dekleta, je občutila močno privlačnost. "V spodnjem delu trebuha oziroma v moji spolni čakri se je prižgal cel plamen, ne samo iskrica. Privlačnost in energija med nama sta bili očitni," je opisala svoj vtis.

Ko beseda nanese na to, kakšen je njen sanjski moški, pove, da jo fizično sicer privlačijo visoki in temni moški, a da je to le prvi korak. "Pomembne so vrednote, cilji in način razmišljanja. Moškega cenim, če je sproščen, pozoren, skrbi za svoje zdravje, zna izraziti svoje želje in meje ter je pripravljen graditi partnerski odnos," je povedala. Dodala je, da jo odbijejo moški, ki kadijo ali pijejo alkohol.

Zdi se, da ji je življenje namenilo novo priložnost, da v šovu odkrije ljubezen. Ali ji bo tokrat uspelo najti svojo srečo, bomo izvedeli v prihajajočih epizodah, ki jih lahko spremljate na VOYO.