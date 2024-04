Maja premiera restavrirane različice dokumentarnega filma o skupini The Beatles

Za projektom po pisanju britanskega The Guardiana stoji produkcijska hiša Petra Jacksona . Film Let It Be , ki ga je režiral Michael Lindsay-Hogg , prikazuje snemanje istoimenskega zadnjega albuma skupine. Premiere filma se ni udeležil nobeden od članov skupine. Dokumentarec je v spominu ostal kot malo videna zanimivost, ki prikazuje razpad skupine, s prizori notranjih sporov in prepirov, ki so spremljali mesec dni snemanja.

Jacksonu je film služil že kot izhodišče za miniserijo The Beatles: Get Back iz leta 2021, za katero je uporabil material iz skoraj 60 ur posnetkov iz zakulisja, ki so izvorno nastali za Lindsay-Hoggov film. "Zelo sem navdušen, da je bil film Let it Be restavriran in da bo končno ponovno izšel, potem ko je bil desetletja nedostopen," je povedal Jackson. Dodal je: "Vedno sem menil, da je film Let It Be potreben za zaključek zgodbe serije The Beatles: Get Back." Jackson sicer oba projekta obravnava kot "eno samo epsko zgodbo".

Kot je še povedal, mu je bil Lindsay-Hogg med snemanjem filma Get Back vedno v pomoč in prijazen. "Prav je, da ima njegov izvirni film zadnjo besedo," je sklenil Jackson. Lindsay-Hogg je v intervjuju za New York Times povedal, da je bil Jackson katalizator ponovne izdaje dokumentarca Let It Be, saj se je za projekt zavzel pri podjetju Apple Corps. Kot je še povedal, med snemanjem dokumentarca ni niti pomislil na razhod članov skupine. "V filmu je videti, da je naklonjenost med njimi večna. Vendar so živeli zelo ločena življenja," je 83-letni filmski ustvarjalec povedal za Times.

"Mislil sem, da bodo morda šli vsak svojo pot, sledili svojemu srcu in izdali ločene albume, nato pa se ponovno zbrali. Nisem si mislil, da se Beatlesi razšli, dokler se niso," je še povedal.

Film Let It Be bo globalno premiero doživel 8. maja. Med gledalce prihaja v času, ko je veliko novic o Beatlih. V tem mesecu sta James McCartney in Sean Ono Lennon - sinova Paula McCartneyja in Johna Lennona - izdala pesem Primrose Hill, Ringo Starr pa je izdal nov singel February Sky. Poleg tega je februarja Sam Mendes napovedal, da bo režiral štiri filme o Beatlesih, ki naj bi izšli leta 2027.