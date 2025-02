Maja Šimetu podarila svojo knjigo: To je edina različica v hrvaščini

Šime je Majo povabil na celodnevni zmenek. Odpravila sta se na kajtanje na jug otoka Rodos, kjer snemajo šov, in očitno sta se več kot zabavala. "Bilo je zabavno, a veselim se, da bova na samem in da malo poklepetava, da bo malo mirneje," je po vetrovni športni izkušnji povedala Maja.

Maja Grintal in sanjski Šime na kajtanju

Šime pa je v izjavi povedal: "Prvič slišim, da je nekdo trener za intimnost. Mar obstaja fakulteta za to? Ne razumem. Ali pa se učiš skozi prakso. Kdo bi vedel?"

Na zmenku na samem je Maja Šimetu povedala, s čim se ukvarja in kaj pomeni, da je terapevtka za odnose in spolne odnose. Povedala je, da ji je bilo všeč, kako je potekala komunikacija med njima. "S Šimetom je bilo povsem naravno. Lahko sem bila povsem iskrena in mu povedala, da to rada počnem. Mislim, da je bil njegov odziv dober."

Maja Grintal in sanjski Šime

No, Maja je začutila povezavo z njim in se je odločila, da mu podari prav posebno darilo. Maja je Sanjskemu moškemu podarila svojo knjigo. "To še ni končna različica. Knjiga še ni povsem končana. Nekaj zadev še manjka, a je mogoče zato še bolj popolna."

Šime je bil nad darilom navdušen, sploh ko je dojel, da knjiga še ni izdana in da je njegova različica edina v hrvaškem jeziku. "Torej imam unikaten primerek? In to s posebnim sporočilom!"

Sanjski Šime ni želel, da bi se Maja v vilo vrnila praznik rok, zato ji je v zameno za lep dan in posebno darilo dal rdečo vrtnico in jo s tem ohranil v tekmovanju za njegovo srce.