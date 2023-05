Mala morska deklica na prvem mestu po zaslužku ob koncu tedna

Predelava animirane zgodbe iz leta 1989 o morski princesi Ariel, ki se odpove svojemu glasu, da bi na kopnem poiskala pravo ljubezen, v kateri nastopata pevka Halle Bailey in igralka Melissa McCarthy , je v ZDA in Kanadi zaslužila 117,5 milijona ameriških dolarjev (110 milijonov evrov), na mednarodni ravni pa še dodatnih 68 milijonov dolarjev (64 milijona evrov), je sporočil Exhibitor Relations .

Kljub prvemu mestu je analitik David A. Gross poudaril, da igrana Mala morska deklica ne predstavlja največjega otvoritvenega vikenda za katero Disneyjevo igrano adaptacijo. Spomnil je, da sta Levji kralj iz leta 2019 ter Lepotica in zver iz leta 2017 v svojih otvoritvenih vikendih zaslužila 191,8 milijona (179,4 milijona evrov) oziroma 174,8 milijona dolarjev (163,5 milijonov evrov)."V zadnjih 12 letih je Disney iz igranih predelav ustvaril močan fenomen," je zapisal Gross.

Princesi Ariel in njenim prijateljem je uspelo prehiteti film Hitri in drzni X, ki je bil prejšnji teden na prvem mestu. Universalov akcijski film je namreč od petka do ponedeljka zaslužil 29,5 milijona dolarjev (28 milijonov evrov), kar je manj kot polovica zneska, ki ga je film, del franšize Hitri in drzni z Vinom Dieslom v glavni vlogi, zaslužil ob svojem otvoritvenem koncu tedna minuli teden.