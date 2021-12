Malčki na obisku: serija o osamljenih starostnikih, ki osrečuje

Deset štiriletnikov bo spoznalo neobičajne sošolce. Šest tednov si bodo učilnico delili z enajstimi upokojenci. Tako otroci kot starostniki bodo imeli enak urnik, nenavaden eksperiment v domu starejših pa bodo opazovali strokovnjaki, ki bodo spremljali vpliv novega okolja na razpoloženje, spomin in mobilnost ostarelih. Kako bo situacija, v kateri se malčki in starostniki skupaj učijo in igrajo, vplivala na zdravje in zadovoljstvo starejše skupine? Kaj se lahko naučijo eni od drugih? Bodo nastala nova prijateljstva?

Ker je socialna izolacija v času epidemije ena največjih težav starejših sploh v času praznikov, so producenti dokumentarne oddaje Malčki na obisku poskrbeli, da so osamljeni upokojenci dobili družbo. A ne kakršno koli družbo, k njim je prišlo deset razigranih štiriletnikov. Malčki bodo obiskali stanovalce St. Monica Trust, vključno s Hamishom, Zino, Pat in Davidom. icon-expand Malčki na obisku FOTO: VOYO V seriji bomo videli tudi, kako je njihovo sodelovanje pri snemanju serije vplivalo na življenja upokojencev. Ali starejša skupina še vedno kaže znake napredka pri razpoloženju, spominu in mobilnosti? V tej praznični akciji imajo starejši odrasli in otroci povsem nov urnik, poln sezonske zabave in božičnih spominov. Prisotni imajo le dva tedna za načrtovanje, pripravo in izvedbo koncerta božičnih pesmi pred več kot stoglavim občinstvom – od ponosnih staršev do posebej povabljenih gostov iz lokalne skupnosti. icon-expand Malčki na obisku FOTO: VOYO