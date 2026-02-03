Naslovnica
Film/TV

'Malo sem se zaljubila': čustva v vili se krepijo

Ljubljana, 03. 02. 2026 19.30 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Sanjski moški Hrvaške

Dan je v vili prinesel vznemirjenje in pričakovanje – nova pisma so napovedala prve zmenke na samem v tej sezoni. Priprave so bile polne smeha, komentarjev in različnih pričakovanj, eno od deklet pa je jasno povedalo: "Najpomembneje je, da se imam lepo, da nama je lepo, da se zabavava in da pade prvi poljub te sezone."

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Eden od zmenkov je potekal na posebnem, mirnem kraju, daleč od vsakdanjega vrveža vile. Pogovori so hitro postali osebni – govorila sta o odraščanju, življenjskih vrednotah in preteklih zvezah. Sproščeno vzdušje in občutek varnosti sta ustvarila vtis iskrene povezanosti. "Pred njim sem lahko to, kar sem," prizna dekle, z druge strani pa pride potrditev: "Pogovor je potekal naravno in za zdaj sem zelo zadovoljen." Zmenek se konča z nasmehi in jasno željo po nadaljnjem spoznavanju.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Drugi zmenek prinese povsem drugačno energijo. Postavljen ob morje je zaznamovan z adrenalinom, telesno bližino in odprtimi pogovori o čustvih. "Zelo sem ljubosumna, ko sem v zvezi," iskreno prizna eno od deklet, medtem ko druga stran pojasnjuje svoj pogled na odnose in meje. Valovi, dotiki in objemi dodatno krepijo kemijo, občutek varnosti pa postaja ključen. "Ni mi treba, da bi me bilo strah, ko je on v moji bližini," je komentirala kandidatka.

Privlačnost je očitna, a obe strani se zavedata okolja, v katerem se nahajata. "Za vse je še prezgodaj in pustila bova, da čas pokaže svoje," skleneta, čeprav je jasno, da čustev ni lahko nadzorovati.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Vrnitev v vilo prinese navdušenje – vrtnica sproži slavje, objeme in številne komentarje. Pripovedujejo se podrobnosti zmenka, ena poved pa še posebej odmeva: "Poljub ni padel, smo pa se trikrat objeli." Ob smehu pride tudi priznanje, ki spremeni ton večera: "Malo sem se zaljubila."

Ko se večer bliža koncu, vzdušje v vili postane bolj sproščeno. Dekleta se zbližajo, plešejo in uživajo v skupnih trenutkih. "Presrečna sem, ker so se dekleta končno zbližala in sprostila," se sliši ob občutku, da so se vsaj za trenutek pozabile delitve in rivalstva. A pod površjem je jasno, da so se odnosi začeli resno spreminjati. Čustva so močnejša, pričakovanja večja, konkurenca pa vse bolj vidna. Zmenki so odprli nova vprašanja in še jasneje pokazali, kdo izstopa in kdo še mora najti svojo pot do Karlovega in Petrovega srca.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Sanjski moški Hrvaške voyo pop tv

Kateri sanjski moški je osvojil vaše srce?

KOMENTARJI

