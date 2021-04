Mama Amy Winehouse bo hčerino zgodbo povedala v novem dokumentarnem filmu

''Mislim, da svet sploh ni poznal prave Amy. Takšne, ki sem jo vzgojila,'' je povedala v sporočilu za javnost. Dodala je še, da se ''veseli priložnosti, da bo lahko pomagala pri razumevanju njenih korenin in tako omogočila boljši vpogled v pravo Amy.'' Janis se zaradi diagnoze, s katero se je srečala leta 2003 boji, da bo zdravstveno stanje vplivalo na njen spomin, zato želi svoje občutke in trenutke iz preteklosti čimprej prenesti na filmski trak.

Janis in Amy Winehouse leta 2008.

Dokumentarni film bo vseboval pričevanja pevkinih prijateljev in družine ter bo vsebinsko zasnovan na podlagi mamine knjige iz leta 2014 z naslovom Loving Amy: A Mother's Story. Tam je zapisala: ''Strah me je dne, ko bo Amy prenehala živeti v moji glavi in mojem srcu. Nočem, da se ta dan kadarkoli zgodi.''

Film bo luč sveta ugledal šest let po dokumentarcu Amy, ki je bil nagrajen tudi z nagrado oskar. BBC bo ob dokumentarnem filmu izdal tudi tri kompilacije CD-jev, na katerih bodo posnetki nastopov v živo.