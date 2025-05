Manja: Bili smo brezdomci, za kruh sem prodajala školjke

Slovenska tekmovalka v hrvaškem šovu Kmetija Manja Šernek je delila svojo življenjsko zgodbo, ki jo je utrdila za odraslo življenje in posledično tudi pripravila na neizprosne pogoje, ki jih nudi posestvo Kmetije. Nepredvidljivo vreme, delo in občasen manjko hrane je nekaj, kar Manje ne more vreči iz tira.

Manja Šernek je 26-letnica iz Portoroža, ki dela v turizmu in ustvarja vsebine za družbena omrežja. Poleg tega se ta vsestranska punca ukvarja z igrami, meditira, obožuje knjige in preživljanje časa v naravi. Že od malih nog sta bila igranje in ples njena strast, zato je hitro spoznala, da ji ne predstavlja težav biti 'glavna' in v središču pozornosti.

A z vstopom v hrvaško različico Kmetije bo Manja pokazala tudi svojo bolj čustveno plat in razkrila težko življenjsko zgodbo. "Ko sem bila majhna, smo bili brezdomci... Že od zelo zgodaj sem delala. Nabirala sem školjke, jih barvala in prodajala turistom za nekaj kun, da sem lahko kupila kruh. Čutila sem lakoto, zato imam danes tako veliko ambicijo, in to me žene naprej," pove Manja.

Kljub vsemu, kar je doživela, je veselo dekle s pozitivno energijo in nalezljivim optimizmom, ki na življenje vselej gleda iz pozitivne plati. "Svoje življenje si lahko spremeniš, če želiš, ampak moraš imeti disciplino. Disciplina je najpomembnejša stvar za srečo," razlaga.

Manja zase pravi, da je ekstrovertirana, zelo čustvena, rada se zabava in je zelo komunikativna, zato ve, da se bo v Kmetiji dobro znašla, poleg tega pa ima s šovom že izkušnje. Pravi, da je zelo prilagodljiva, ni je strah biti iskrena, a kadar je treba, zna biti tudi diplomatska. "Če je nekdo nesramen, ne morem biti s to osebo v istem prostoru. Zelo redko se spuščam v prepire. Rada gledam dramo, a sovražim biti del drame. Če bo v hrvaški Kmetiji prišlo do prepirov, se bom skušala držati ob strani," napoveduje.