Manja na hrvaški Kmetiji pohvaljena: Pridna je, zgodaj vstaja, pospravlja

Na hrvaški Kmetiji se začenja novo jutro z nepričakovanimi prijateljstvi in prvimi znaki romance. Manja in Haris sta se zbližala pri jutranjem delu, kar je prineslo pohvale in dobro voljo. Tudi drugi tekmovalci so z usklajenim delom krepili odnose, medtem ko med dvema očitno tli več kot le prijateljstvo. Dejan se je zavzeto lotil posebne naloge, prihod mentorja Marinka pa je med nekaterimi povzročil napetosti.